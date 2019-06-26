Филипп Киркоров отреагировал на критику своего нового клипа

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал корреспонденту «Вечерней Москвы» свое отношение к критике в соцсетях на новый клип «Стеснение пропало». В комментариях многие высказались негативно, осудив ролик за излишнюю, по их мнению, откровенность. На момент публикации материала клип набрал почти два миллиона просмотров.

— В современном мире мало просто удивлять. Нужен шок-контент. Но в балансе! И я умею его соблюдать. Конечно, после первого хайпа с «Цвет настроения синий», казалось бы, что может быть еще более вызывающим?.. Но мы с Колей выпустили провокационную «Ибицу». В этот момент я «закалился» на выпады и критику людей. Но давайте не забывать про хейтеров, для которых это просто работа, — поливать грязью все, что вызывает интерес. Я вызываю интерес. Значит, я продолжаю быть в тренде, — рассказал Киркоров.

По словам поп-певца, предвзятая враждебность хейтеров — это тоже внимание:

— Они тратят свое время, бьют по клавишам, придумывают комментарии. И у них пропадает стеснение в эти моменты... Повышается градус агрессии. Так что спасибо им за столь повышенное внимание к моей персоне и новому клипу «Стеснение пропало», — отметил Киркоров.

— Как вы относитесь к продвижению брендов в клипах? Это новый вид взаимодействия с бизнесом? Оправдана ли реклама в ролике с точки зрения искусства?

— Продакт-плейсмент сейчас явление настолько рядовое, что и крупные бренды готовы на интеграцию в видеоработы. «Стеснение пропало» всего за сутки попадает в тренды YouTube на лидирующую позицию и набирает миллион просмотров. Это же мечта многих брендов. Наши интеграции всегда выступают отличным кейсом, и у рекламодателей интерес в сотрудничестве возрастает, — ответил певец.

По его словам, в отличие от прямой рекламы, продакт-плейсмент — это как минимум креативное решение, которое обеспечивает долгую жизнь рекламному проекту.

— Считаю, что развитие продакт-плейсмента способно привести не к высоким темпам снижения ценности культуры, а, наоборот, оказать благоприятное влияние на нее. Пока создателям клипов или кино приходится думать о деньгах, они не могут снять хорошее видео, тогда как интегрированная реклама позволит им увеличить бюджет картины и воплотить в жизнь художественную идею. Таким образом, в данном случае следует говорить не о коммерциализации культуры, а именно о сближении культуры и коммерции на почве использования продакт-плейсмента, — подытожил Филипп Киркоров.

Читайте также: Киркоров и Лобода ответили на предложение Канделаки рассказать о своих комплексах