Биолог рассказала, как не дать бактериям размножиться в квартире
Эксперты Королевского общества общественного здравоохранения из Великобритании заявили, что наибольшее количество бактерий в доме скапливается в туалете и на кухне. Причиной их размножения стали ненадлежащее соблюдение чистоты при игре с домашними животными, уходе за больными людьми, кашле или чихании.
«Вечерняя Москва» узнала у доктора биологических наук, научного консультанта и разработчика парфюмерно-косметической компании Светланы Чубатовой, каких правил в доме стоит придерживаться, чтобы себя обезопасить.
— Важно часто делать влажную уборку, следить за чистотой. Также есть множество средств, спреев, которые эффективно борются с бактериями. Если говорить о кухне, то не надо оставлять грязную посуду в раковине. Губку для мытья тарелок и прочей утвари необходимо менять раз в неделю. Именно на ней скапливается множество бактерий. Это может стать источником грибковой инфекции и привести к разным расстройствам, например, заболеванию кишечника, — отметила Чубатова.
Она также добавила, что бактерии на посуде особенно опасны для ослабленного или детского организма: они способны вызвать стафилококковую инфекцию.
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