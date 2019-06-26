Протоиерей Всеволод Чаплин выступил за признание наличия души у эмбрионов
Отец Всеволод Чаплин настоял на том, что права человеческого эмбриона должны быть законодательно признаны. Таким образом, по словам священнослужителя, можно будет говорить об абортах как о разновидности убийства.
Чаплин вынес на общественное рассмотрение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», где, в частности, призывается закрепить в законодательстве права человеческого эмбриона, передает ФАН.
Отец Всеволод отметил, что для каждого христианина жить по заповедям важнее, чем любая поддержка. По его словам, молчание на тему абортов — это «предательство истины».
Чаплин заявил о том, что предоставленный документ может быть расценен как слишком либеральный. Он предложил внести в него поправку о наличии души у человеческого эмбриона. Именно с ней, считает священник, и встретятся в вечности родитель и доктор после аборта.
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