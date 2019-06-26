Система «Меркурий» оформит электронные документы на молочную продукцию
Цифровые документы на молочную продукцию оформит система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».
— Федеральная государственная информационная система «Меркурий» полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию. Согласно приказам министерства сельского хозяйства, с 1 июля 2019 года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В списке исключений будут питьевое молоко, кисломолочная продукция и мороженое.
— Таким образом, через четыре дня сопровождение электронными документами на этапах производства, транспортировки и реализации станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции, — дополнили в пресс-службе.
Также известно, что перебоев с поставками продукции из-за системы «Меркурий» не будет, а цены останутся прежними.
«Меркурий» — это государственная информационная система, которая ведет учет электронных ветеринарных сертификатов. С 2018 года работать в ней должны все, кто осуществляет оборот товаров животного происхождения. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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