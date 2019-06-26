Корреспондент «Вечерней Москвы» попал под рейд ГИБДД
С наступлением лета на улицы города выезжают очень много велосипедистов. 26 июня сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Веломототранспорт». Особое внимание сотрудники дорожно-патрульной службы уделили именно велотранспорту. Так, инспектор ГИБДД Восточного административного округа Дмитрий Маслов остановил корреспондента газеты «Вечерняя Москва» Сергея Шахиджаняна и подарил ему светоотражающую полоску, чтобы тот был более заметным в темноте.
— В рамках мероприятия мы беседуем с велосипедистами и каждому в этот день вручаем по специальной светоотражающей ленте красного либо синего цвета. Людей на велосипедах становится все больше, и мы призываем их соблюдать правила, — сообщил сотрудник инспекции.
Поток передвигающихся на этом виде транспорта действительно постоянно растет, но правила соблюдают не все. Так, при пересечении улицы по пешеходным переходам нужно спешить и двигаться, ведя двухколесную «машину» рядом. К сожалению, часто можно видеть, как велосипедист едет навстречу автомобилям. Особенно много нарушений совершают велокурьеры — доставщики еды. Цель акции — профилактические беседы с участниками движения и предотвращение ДТП на дорогах города.
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