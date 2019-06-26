Минобороны рассказало о готовящихся против военного руководства вбросах
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков на форуме «Армия-2019» заявил, что ведомство обладает сведениями о готовящихся вбросах против военного руководства страны.
Он отметил, что эти кампании готовятся в средствах массовой информации. По словам Конашенкова, нападки на военное руководство и Вооруженные силы РФ усиливаются по мере укрепления позиций России в мире.
— При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава, — сообщил официальный представитель Минобороны.
Конашенков заявил, что под этот пресс попадут представители командования всех уровней. Он подчеркнул, что российское военное ведомство придерживается принципов честной и открытой работы.
Однако, как сказал Конашенков, те, кто использует против РФ методы грязной информационной атаки, должны знать, что не останутся без «адекватного ответа».
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