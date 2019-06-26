Более 155 тысяч браков зарегистрировали в Царицынском ЗАГСе
Царицынский отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 26 июня отмечает юбилей — ему исполнилось 50 лет. За эти годы в нем зарегистрировали свой брак более 155 тысяч пар.
По словам начальника Царицынского отдела ЗАГСа Юлии Забелиной, церемонии бракосочетания, чествования юбиляров семейной жизни и имянаречения проходят там регулярно.
— К нам приходят уже целыми поколениями: сначала родители женятся, потом дети, внуки, — рассказала она.
Забелина также добавила, что главное для сотрудников — дарить людям возможность быть вместе.
— Мы каждый день видим счастливые глаза молодоженов и радостные улыбки малышей, — отметила она.
Кстати, именно этот отдел ЗАГСа считается лидером по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния. Кроме того, там хранится огромный архив.
Первая запись акта о рождении была сделана 3 июня 1969 года. С тех пор сотрудники зарегистрировали более 900 тысяч актов гражданского состояния. Каждый год здесь проходят около трех тысяч регистраций браков.
Отметим, что всего в этом ЗАГСе работают 17 специалистов. Они же активно участвуют в городских проектах — например, конкурсе «Московские мастера» и в других профессиональных соревнованиях.
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