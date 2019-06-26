Выступление лягушек, квест и бесплатные выставки: куда пойти в середине недели

ВДНХ продолжает отмечать 80-летний юбилей. Теперь в будние дни с 11:00 до 15:00 комплексы «Космонавтика и авиация», «Буран», центр славянской письменности «Слово», выставку Александра Васильева «ВДНХ в моде. 1939–2019» можно посетить бесплатно.

Есть возможность посетить выставки бесплатно и в выходные: каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 все желающие смогут попасть в павильон № 67, музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», павильон № 16, а также осмотреть постоянные экспозиции интерактивного музейного комплекса «Буран» и центра славянской письменности «Слово».

Кстати, бесплатно посещать выставки ВДНХ в любой день могут дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, малыши до 6 лет, инвалиды 1-й и 2-й групп с сопровождающими, члены многодетных семей, работники культуры, ветераны ВОВ, школьники в составе организованных экскурсий.

Ква-квартет сыграет концерт

Москвичей приглашают на экскурсию «Опера. Жизнь лягушек в прудах Кузьминского парка». В программе — хор озерных лягушек, обитающих в парке. Кстати, послушать их можно и самостоятельно вечером, примерно с 18 часов.

— У пруда должно быть тепло и спокойно, — рассказал «Вечерней Москве» главный специалист по эколого-просветительской деятельности природных территорий «Кузьминки-Люблино» Николай Шелуханов. — Когда хочешь что-то услышать, понаблюдать в условиях живой природы — надо слиться с ней и затаиться, чтобы животные вас не замечали. И тогда стоит одной лягушке запеть — и начинается концерт: вторая, третья — и понеслась!

«Опера» в исполнении лягушек — зрелище необычное и наверняка найдет своих поклонников среди горожан Фото: mos.ru

КСТАТИ

Поют только самцы в брачный период с началом потепления, когда температура воды достигает 12–13 градусов и можно откладывать икру. Они показывают другим самцам, что территория уже занята, и привлекают самок.

День молодежи

Творческая набережная («Парк культуры»)

Молодежные коллективы, уличные артисты и художники на «открытой сцене». В программе — выставка молодых художников, концерт молодых исполнителей. Время: 12:00–20:00.

Квест «Поколение Next» («Ленинский проспект»)

Ежегодная молодежная динамическая игра между командами студенческих кампусов столицы, которые пройдут станции в разных местах парка и выполнят задания. Время: 14:00–17:00.

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