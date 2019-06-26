Врач рассказал, как пережить рекордно низкое давление
Синоптики предупредили москвичей о том, что атмосферное давление в столице резко понизится до рекордных показателей, которые в последний раз были зафиксированы 63 года назад.
27 июня давление опустится на 14 единиц и в результате составит 738 миллиметров ртутного столба. На следующий день показатели упадут еще ниже — до отметки 730 миллиметров ртутного столба. Это будет минимальное атмосферное давление за весь июнь. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как такой резкий скачок способен повлиять на здоровье человека.
— Резкое понижение давления не окажет серьезного влияния на организм. Но метеозависимые люди могут ощутить такой перепад, у них вполне возможно изменение артериального давления. Те, кто страдает вегетососудистой дистонией, могут почувствовать слабость и головокружение. А страдающим гипертонией стоит внимательнее следить за режимом приема таблеток, — рассказал заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Алексей Федоров.
Он подчеркнул, что никаких дополнительных мер предосторожности предпринимать не нужно.
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