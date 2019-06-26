Столичные эвакуаторы помогли устранить три аварии
Последствия трех ДТП помогли устранить эвакуаторы транспортного комплекса. Об этом 26 июня «ВМ» сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
В организации отметили, что аварии произошли на юге и юго-востоке столицы. Первая произошла на МКАД 26 июня около 2 часов ночи.
— На 17-м километре трассы произошло возгорание грузового автомобиля КамАЗ, позднее на 15-м километре МКАД водитель автомобиля ГАЗ совершил столкновение с фурой и также загорелся, а утром на 29-м километре столкнулись «газель», КамАЗ и иномарка, — рассказали в организации.
В пресс-службе добавили, что эвакуаторы сразу же были направлены на места происшествий. Они помогли переместить 4 поврежденных автомобиля в безопасное место.
Отметим, что эвакуаторы «Московского паркинга» регулярно оказывают содействие экстренным службам города при устранении последствий ДТП и других происшествий на дорогах. Дежурство они осуществляют круглосуточно.
— Перевозка автомобилей в безопасные места происходит абсолютно бесплатно, — подчеркнули в организации.
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