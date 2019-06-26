Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии
• 20:47 • 26 июня 2019
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Встреча с участием Владимира Путина прошла в Москве
Фото: Официальный сайт президента РФ
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
До этого он обращался к российскому главе с просьбой о досрочном сложении полномочий.
Встреча, на которой Владимир Путин принял отставку, состоялась 26 июня.
— Президент поблагодарил Юнус-Бека Евкурова за работу на посту руководителя региона, — говорится в новости на сайте Кремля.
Во время встречи в Москве были подведены итоги 11 лет работы на посту главы Ингушетии.
Евкуров возглавлял республику с 2008 года. Его переизбрали в сентябре 2018 года.
Среди причин отставки, ранее говорил Евкуров, — разобщенность власти и общественности республики.
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