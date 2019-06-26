Азербайджанскую монету обнаружили археологи на Ильинке

26 июня московские археологи нашли азербайджанскую монету в районе Ильинки, где идут большие благоустроительные работы. Эксклюзивные подробности «ВМ» рассказал генеральный директор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин.

В числе ранних артефактов — часть надгробия, обнаруженного у храма Косьмы и Дамиана. Оно принадлежало некоему Алексею Семенову, надпись об этом сохранилась. На камне сохранились черные и красные буквы, которые по своей каллиграфии и цвету напоминают старопечатные книги. Более поздние находки свидетельствуют об активной жизни на Ильинке и в ее окрестностях. Здесь находят курительные трубки XVIII–XIX столетий, есть даже часть длинного мундштука голландской трубки времен правления Петра I, помадная банка, товарные пломбы, детали обуви, пуговицы, ножи, наперстки.

— Все это свидетельствует о бурной торговой деятельности в этой части Москвы, о ее развитом быте в XVII–XIX столетиях, — говорит Константин Воронин.

На столе перед нами — уникальная монета. Она была в обращении в Ширване — исторической области в Закавказье, которая простиралась от Дербента на севере до дельты реки Куры на юге. Теперь это Азербайджан.

Подобные монеты никогда не находились в Москве, самая ближайшая находка была только в Курской области Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

— Это мелкая монета номиналом 2–3 единицы, — рассказывает директор по научной работе «Столичного археологического бюро» Иван Волков. — Датируется она XVII веком.

Подобные монеты никогда не находились в Москве, самая ближайшая находка была только в Курской области. Константин Воронин и Иван Волков предполагают, что ее когда-то вывезли в качестве сувенира.

— Это говорит о широких межкультурных и торговых контактах тогдашней Москвы и других городов и стран, — отмечает Константин Воронин. — Скорее всего, местный Афанасий Никитин отправился в те края, а в кармане у него осталась мелкая монета. Позже он ее потерял.

Археологи проведут на Ильинке все лето, пока не закончат необходимые исследования. Проводят их на глубине до двух метров, а соответственно, среди артефактов могут обнаружиться разные бытовые предметы XVI–ХХ веков.

— После изучения их передадут в московские музеи, — заключает Константин Воронин.

Прямая речь

Илья Седушкин, заместитель генерального директора Института градостроительного и системного проектирования:

— Благоустройство городских общественных пространств по адресам: Ильинка, Большой Черкасский переулок, Старопанский переулок, Ипатьевский переулок, Ветошный переулок, Никольский переулок готовилось в тесном взаимодействии со столичными ведомствами. По проекту пешеходный маршрут соединит Лубянскую площадь и Политехнический музей с Красной площадью и ГУМом. Это финальный этап благоустройства «Кремлевского кольца» — территории, прилегающей к Кремлю. Благодаря проведенным работам увеличится возможность пешеходного потока, исторические фасады будут очищены от визуального шума.

Проект предполагает расширение тротуара на 1–2 метра с устройством мощения из гранитных плит, перекладку существующих воздушных линий под землю и устройство системы наружного освещения с установкой исторических чугунных светильников, сделанных по эскизам музея «Огни Москвы». Предполагается также установка навигационных стел и урн, ремонт фасадов и кровли прилегающих домов. Работы по благоустройству предполагается завершить в конце лета.

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