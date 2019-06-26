Зарисовки с мест боев представили на выставке в Музее Победы

В экспозиции представлено около 150 раритетных предметов из фондов Музея Победы и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, иллюстрирующих историю установления оккупационного режима на территории Белоруссии, формирования партизанского движения и освобождения крупнейших и стратегически значимых населенных пунктов республики.

— На выставке есть уникальные экспонаты, которые в России никогда ранее не выставлялись, — рассказал «ВМ» куратор экспозиции Вадим Изганин. — В первую очередь, это сделанные по горячим следам графические работы художника Виктора Дмитриевского. Он воевал на 2-м и 3-м Белорусских фронтах, рисовал с натуры непосредственно на местах боев. Также это инсталляции из архивных фотографий, показывающих боевые действия в сложной лесисто-болотистой местности. Солдаты, техника.

Есть и редкие кадры, рассказывающие об оккупационном режиме.

— Есть даже фотографии людей в концлагерях, жертв гитлеровских карателей, — рассказал Изганин.

Не могли создатели выставки обойти вниманием и тему героического сопротивления. К концу войны в Белоруссии действовало 1255 партизанских отрядов общей численностью свыше 374 тысяч человек. В экспозицию вошли предметы из обихода партизан.

— Вот самодельная мина, вот противотранспортный шип, сделанный для того, чтобы бороться с техникой, вот одежда партизана, — перечислил куратор.

Выставлены предметы, принадлежавшие разведчикам, принимавшим участие в операции «Багратион»: униформа, пистолет-пулемет Шпагина, нож разведчика, фляжка, сухарная сумка. Рассказывается и о знаменитых военачальниках, например, среди экспонатов — приказ о награждении маршала Константина Рокоссовского, командовавшего операцией «Багратион» «Золотой Звездой» Героя Советского Союза.

Выставка проработает до 29 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Школьник, директор Музея Победы:

— Белоруссия — одна из самых пострадавших и героически сопротивлявшихся во время Великой Отечественной войны республик Советского Союза. Поэтому отдельно в рамках экспозиции мы решили обратить внимание посетителей музея на трагедию белорусских жителей во время немецкой оккупации, в результате которой погибли почти 2,5 миллиона человек. Рассказывается и о детях, участвовавших в боевых операциях партизан, и о многих других фактах.

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