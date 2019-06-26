Сергей Собянин: Молодые специалисты интересны городу

Сергей Собянин сообщил о том, что с начала этого года 1100 учащихся столичных вузов смогли пройти практику в крупнейших московских строительных компаниях.

— Больше половины получили приглашение на работу, — отметил он.

Молодежь находит работу

При этом, по его словам, смогли трудоустроиться в основном выпускники колледжей, Российского университета транспорта и Московского государственного строительного университета.

— Столица заинтересована в молодых профессионалах, — добавил мэр.

Отметим, что Москва уделяет особое внимание трудоустройству молодежи. Недавно в городе открылся центр «Моя карьера», который в том числе помогает найти работу жителям столицы от 14 лет.

Выбираем профессию

В июле на базе этого центра пройдет второй этап проекта «Лето моей карьеры», который реализуется в рамках программы «Лето в новом формате». Суть его в том, что молодежи не просто предлагают вакансии, а помогают определиться с выбором будущей профессии.

В рамках проекта участники побывают на предприятиях столицы, пообщаются с успешными бизнесменами, учеными, музыкантами и артистами. Также для них подготовлены тренинги и деловые игры.

— Проект поможет школьникам и выпускникам познакомиться с вариантами существующих на рынке труда профессий, сделать первые шаги в построении личной карьеры, поучаствовать в рабочем процессе и перенять опыт у настоящих профессионалов, — рассказала руководитель программы «Лето в новом формате» Юлия Дорожинская.

Она также отметила, что приобретенные первичные навыки ребята смогут использовать для дальнейшего развития.

— Те знания, которые они получат на стажировках и тренингах, — это первая сознательная ступень в мир огромных возможностей, — добавила она.

Учимся работать в команде

Занятия для молодежи будут проходить в июле в два потока — с 1 по 19 июля и с 29 июля по 16 августа. Сейчас как раз завершается прием заявок на второй этап.

Проходить встречи с участниками проекта будут в школах и культурных центрах в трех районах столицы: Строгино, Красносельский и Люблино.

Карьерный консультант Ирина Орлова (справа) подбирает вакансию для Ирины Тихоновой. Центр «Моя карьера» помогает трудоустроиться сложным категориям горожан — в частности, молодежи и людям предпенсионного возраста Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Прежде всего школьников и выпускников образовательных учреждений будут учить работе в команде и навыкам общения. Это, безусловно, важные и очень необходимые качества для работы в любом коллективе. Также ребята узнают о том, как и почему возникают определенные чувства и эмоции. Специалисты научат контролировать их так, чтобы не нарушать чужие границы. Во время деловых игр участники научатся стратегически мыслить, работать в команде, вести дискуссию и приводить аргументы в защиту своей точки зрения.

Перенимаем реальный опыт

По словам директора специализированного центра «Моя карьера» Ирины Швец, организаторы не ждут, что школьники сделают окончательный выбор профессии сразу после проекта.

— Но понять, чему стоит учиться, лучше уже сейчас, — отметила она. — Чтобы помочь сориентироваться, мы предусмотрели еще одну возможность — попасть за двери крупных компаний, которые обычно плотно закрыты.

По мнению Ирины Швец, когда своими глазами видишь, как успешный бизнес устроен изнутри, многое воспринимается иначе.

Так, одна из экскурсий будет организована на завод по производству газированного напитка. Сотрудники предприятия расскажут о том, какие технологические особенности существуют при изготовлении таких напитков. Еще одна экскурсия пройдет в музее страховой компании, где участникам проекта расскажут об особенностях работы в страховом бизнесе.

Также пройдут встречи с известными предпринимателями, учеными, актерами и музыкантами, которые поделятся своими историями успеха.

Приходи и участвуй

Зарегистрироваться на проект можно на его официальном сайте www.летомоейкарьеры.рф. Сейчас еще можно успеть подать заявку на участие во втором потоке. После этого вам нужно будет подготовить пакет документов, в который входят разрешение от родителей в свободной форме и справка о состоянии здоровья ребенка. Оригиналы нужно отнести в специализированный центр занятости населения «Моя карьера».

Отметим, что финальным заданием для ребят станут создание, защита и реализация социального проекта для своего района или дома. Также при условии ежедневного посещения занятий участнику выдадут сертификат.

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