Столичные банки обсудили борьбу с незаконной рекламой
Главной темой повестки дня банковских служащих стали практические вопросы межведомственного взаимодействия, целью которого — максимальное пресечение рекламы и пропаганды незаконного предпринимательства на финансовом рынке. Участие в заседании приняли эксперты главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу.
Одним из основных вопросов встречи стало регулирование практики внимательного и грамотного использования установленного права на продвижение финансовых услуг. Специалисты заострили внимание на том, что, в соответствии с действующим в стране законодательством, административного наказания за распространение незаконной рекламы не избежать не только рекламодателю, но и рекламораспространителю.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел Олейник, заместитель руководителя Московского УФАС России:
— Если мы говорим о рекламе финансовых услуг, которая осуществляется организациями, не имеющими необходимых лицензий, то такая реклама попросту запрещена. У рекламораспространителей есть прямо прописанное в Законе о рекламе право потребовать у финансовой организации лицензию на осуществление деятельности, если она необходима в силу закона.
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