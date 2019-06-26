Наблюдателей из России не допустят на выборы в Верховную раду Украины
Наблюдатели от ПАСЕ смогут наблюдать за ходом голосования на парламентских выборах на Украине, однако российских представителей Киев на них не пустит. Об этом в среду, 26 июня, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
— Сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не примем, — заявила она в эфире украинского Пятого канала.
Парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.
Ранее ПАСЕ одобрила резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме. В ответ на это украинская делегация покинула заседание.
Напомним: Украина также не пустила российских наблюдателей и на президентские выборы.
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