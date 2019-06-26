Москвичам рассказали об экономической истории России

Маркевич рассказал о том, почему сегодня важно знать историю экономических решений страны, что она собой представляет и какие выводы можно сделать из уроков прошлого.

Профессор начал свой рассказ, показав репродукции двух картин — «Тройку» Василия Перова и «Чаепитие» Николая Богданова-Бельского, которые по-разному отражают представление людей об уровне жизни и условиях труда в Российской империи до революции 1917 года. На примере двух этих полотен Маркевич объяснил, как складывалась экономическая ситуация в стране. Так, «Тройка» показывает, что в дореволюционной России дети должны были работать, чтобы прокормить себя и своих близких.

В свою очередь, на картине «Чаепитие» изображена совсем другая ситуация — семья разбогатевшего крестьянина, купившего усадьбу помещиков. По словам Маркевича, после отмены крепостного права в России активно развивался капитализм, дворянство стало терять свои позиции в обществе и ослабевать экономически.

— Обе эти картины отражают объективную реальность. В центре внимания сегодняшней лекции — несколько вопросов: насколько успешно было экономическое развитие Российской империи в конце XIX — начале XX века, как Первая мировая война повлияла на экономику страны и какие экономические факторы способствовали революции, — сказал Маркевич.

По завершении лекции профессор ответил на вопросы гостей. Лекция входит в цикл открытых лекций по экономической истории, которые начались на базе РЭШ с 17 мая. Ведущие отечественные и зарубежные эксперты на базе собственных исследований рассказывают, как развивалась экономическая история России и других стран и чему могут научить ошибки прошлого. Гости лектория могут на исторических примерах узнать, почему одни страны бедные, а другие — богатые, а также действительно ли в СССР был совершен технологический прорыв и другое.

Кстати, одним из приглашенных лекторов стал профессор университета Чикаго Джеймс Робинсон, который презентовал свою книгу «Узкий коридор: государства, общества и судьба свободы».

Закроет цикл лекция Андрея Маркевича «Мифы об экономическом чуде», которая пройдет 2 июля. Профессор расскажет, какова была цена сталинской индустриализации и коллективизации, был ли ущерб для экономики от Большого террора и можно ли верить официальным цифрам советской статистики.

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