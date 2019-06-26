Около 950 дополнительных парковочных мест появится в Москве до конца года

Почти 100 новых парковочных мест появится рядом с социально значимыми учреждениями — больницами и поликлиниками, медицинскими центрами, а также центрами госуслуг и другими. Пока это места только для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— В Центральном округе столицы места для людей с ограниченными возможностями здоровья появятся сразу у нескольких социальных объектов. Их установят рядом с детской поликлиникой при Городской клинической больнице № 13 имени Филатова, Национальным медицинским исследовательским центром хирургии имени Вишневского, Морозовской клинической детской больницей и у психоневрологического диспансера № 23, — сообщил заместитель руководителя дирекции ЦОДД Сергей Назаров.

Определить, как и где именно необходимо установить новое место, специалистам подсказывают сотрудники фонда «Я помогаю инвалидам».

— Совместная работа позволяет понять, куда ездят маломобильные граждане, где у них есть трудности с парковкой, и оперативно решать такие проблемы, — добавил Сергей Назаров.

Сегодня 15 процентов парковочных мест уже обустроено. Разметку наносят сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги», а дорожные знаки — специалисты ЦОДД.

В то же время власти города понимают, что новые парковочные места на территории городских больниц и поликлиник нужны не только людям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня москвичи сталкиваются с нехваткой машино-мест у социальных и медицинских учреждений чуть ли не ежедневно. Большинство парковок заняты другими автомобилями. А парковаться вдалеке не удобно, особенно если в больницу необходимо срочно доставить маленького ребенка или маломобильного пенсионера.

Вопрос дефицита парковок рядом с больницами не только технический, но и морально-этический. Места для людей с ограниченными возможностями и обычные парковки, расположенные рядом с медучреждениями, занимают подчас вовсе не пациенты больниц, а сотрудники соседних офисов или посетители торговых центров. Определить, занята ли парковка именно тем автомобилем, для которого она предназначена, не всегда реально. Но городские власти придумали, как решить эту проблему.

Сейчас в столице продолжается разработка специальной программы, которая позволит москвичам заранее забронировать парковочное место на территории больницы или поликлиники при условии записи к врачу. Такое поручение ранее дал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Совместно с коллегами из Департамента информационных технологий Москвы идет подготовка соответствующего программного обеспечения. Если вы записались к врачу и на территории больницы есть парковочные места, вы сможете вписать номер своей машины и занять место, — рассказал руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Баланс количества мест для парковки и возможности подвезти человека — очень деликатный, считает глава департамента, но в то же время «в ручном режиме настраиваемый».

— К сожалению, из-за того, что городские больницы находятся не в чистом поле, а рядом с бизнес-центрами и торговыми точками, подъехать к больнице и запарковаться около входа или рядом не всегда возможно. Поэтому там, где это возможно, мы специально организуем бесплатные парковочные места, — добавил Максим Ликсутов.

В конце прошлого года эту проблему удалось успешно решить на территории Морозовской больницы. Пациенты медучреждения обращались к властям с просьбами ликвидировать дефицит парковок.

Тогда здесь организовали 100 дополнительных машино-мест, а на сайте Морозовской больницы появилась информация с правилами въезда и парковки. Благодаря этой мере родители, сопровождающие маленьких пациентов, могут оставить автомобиль прямо на территории больницы, а в случае экстренной госпитализации — подъехать к приемному отделению (машину пропустят без предварительного оформления пропуска). При этом время парковки ограничено в зависимости от цели приезда.

Например, при необходимости экстренной помощи максимальное время парковки составляет порядка двух часов. Ограничение по времени призвано отсечь от мест автомобилистов, желающих просто оставить свою машину на бесплатной парковке в центре. Чтобы водители легче ориентировались на территории больницы, маршрут движения к парковкам и выездам оснащен разметкой. А за соблюдением порядка использования парковок следит специальный персонал.

Комментарии экспертов

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики:

— Это очень серьезная проблема, которая носит не только административный, но и морально-этический характер. Перевоспитывать водителей, занимающих места рядом с больницами, гораздо сложнее, чем администрировать парковочное пространство. Разумеется, новые парковочные места должны быть созданы, но, к сожалению, ставить их практически негде. В Москве, кроме больниц, сейчас много мест притяжения автомобилей. И, по моему мнению, туда лучше приезжать не на собственном автомобиле, а на такси. Это сэкономит и время, и деньги.

Норайр Блудян, директор и председатель правления «Транспортной ассоциации московской агломерации»:

— Если человек действительно приехал в медицинское учреждение, а не в близлежащий бизнес-центр или магазин, то реальным способом решения проблемы дефицита парковочных мест я вижу увеличение мест на территории больниц, как в случае с Морозовской. При этом руководство медицинского учреждения должно администрировать порядок использования парковок. Тогда, мне кажется, число парковочных мест, которых сегодня пока не хватает, увеличится, и их не будут занимать те, для кого они не предназначены.

СПРАВКА

В ноябре прошлого года заработал сервис, который отображает машиноместа рядом с больницами и другими социальными объектами на карте московских парковок. На ней представлены сведения о числе мест на парковке и условиях проезда. Парковки у больниц, поликлиник и медицинских центров обозначаются специальным значком.

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