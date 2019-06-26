Профилактика дает результат

В 2018 году число наркозависимых в столице сократилось на 11,7 процента, сообщил 26 июня главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Организация Объединенных Наций 32 года назад объявила 26 июня Международным днем борьбы с наркоманией. Это было сделано, чтобы привлечь внимание всего мира к этой проблеме, задать новый импульс борьбы с этим злом.

Я получаю в этот день поздравления — с праздником. Но в моей голове этот день в праздник совсем не складывается. Для меня это день памяти. Слишком велик мартиролог погибших от этого зла людей. Современный мир по-разному относится к наркотикам.

Но мы видим, что в странах, где принято либеральное отношение к наркотикам, идет рост наркотизации населения, увеличение смертности от их передозировки. Ответом на это становится реакция общества на распространение наркотиков. Она подчас очень жесткая.

В столице работает Московский научно-практический центр наркологии. 20 лет мы выстраивали эту организацию. Я могу уверенно сказать, что это учреждение, аналогов которому в мире нет. В России это единственная организация, которая занимается и оказанием конкретной медицинской помощи, и научными исследованиями.

Участники сверхмарафона «Дети против наркотиков — я выбираю спорт!» демонстрируют схему своего междугороднего забега Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

По поручению мэра Москвы у нас работает самый мощный референс-центр — научное химико-токсикологическое подразделение, которое занимается идентификацией новых наркотиков и установлением наличия наркотиков в организме человека. У нас самая мощная и практически единственная в России генетическая лаборатория, которая занимается этой тематикой, и самое мощное профилактическое подразделение, которое работает в школах.

В 2018 году были протестированы 16 тысяч учащихся. Это цифры, но за ними стоит многое. Недавно я был в одной московской школе, где мне пришлось выдержать трудный разговор с родителями, которые недовольны тем, что их дети проходят тестирование на употребление наркотиков.

К сожалению, в Москве, да и вообще в стране такое сопротивление — не редкость. Но статистика говорит о том, что если 10 лет назад среди старшеклассников мы выявляли около 10 процентов имевших опыт употребления наркотиков, то сейчас это — лишь сотые процента. И это — результат работы системы профилактики.

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