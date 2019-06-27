Биологи научились превращать молекулы в музыку
Исследователи из Массачусетского технологического института (США) разработали систему считывания белковых молекул и трансформации полученных данных в музыку.
Как утверждает профессор Маркус Бюлер, у белков имеется свой собственный язык, однако люди пока не умеют на нем разговаривать. Трехмерная структура белковых молекул делает крайне сложным для понимания принцип взаимодействия этих соединений в человеческом организме.
Чтобы решить эту проблему, биологи придумали систему искусственного интеллекта, которая расшифровывает аминокислотный состав белков, присваивая каждому элементу определенный звуковой код. В итоге каждая молекула может быть представлена в виде набора звуков — звукового ряда, напоминающего абстрактную музыку.
Практическое применение своего изобретения ученые видят в том, чтобы обучить систему «писать» новую музыку — то есть создавать новые типы полезных белков, сообщает ACS Nano.
Ранее сообщалось, что исследователи из Сколковского института науки и технологий совместно с зарубежными коллегами придумали, как существенно повысить мощность рентгеновских лазеров.
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