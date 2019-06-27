Пушкин, брейк-данс и уличный футбол: в столице пройдет фестиваль «Разноцветная Москва»

Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» пройдет в парке «Сокольники» 13 июля. Гостей праздника ждут бесплатные спортивные и художественные мастер-классы. Так, уличные художники, почерпнув вдохновение из таких произведений Александра Пушкина, как «Бахчисарайский фонтан», «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане», создадут 24 картины в стиле граффити. Все желающие также смогут попробовать себя в стрит-арте и нарисовать кого-то из персонажей пушкинских сказок. Кота ученого, например. Всю необходимую амуницию — перчатки, баллончики с краской и респираторы — выдадут на месте.

— Главная идея мероприятия — познакомить москвичей с молодежными субкультурами и с помощью уличного искусства напомнить им сюжеты произведений Александра Пушкина, — рассказали mos.ru в пресс-службе Московского дома национальностей, уточнив, что в этом году фестиваль «Разноцветная Москва» посвящен 220-летию со дня рождения русского классика.

Фестиваль стартует в 15:00 на пяти площадках. Конкурс граффити-работ пройдет на участке проезда Сокольнического Круга между главной и Песочной аллеями парка. Это и будет центральной площадкой мероприятия, рядом с которой пройдут показательные выступления по слэклайну — хождению по специальным стропам из полиэстера или нейлона, натянутым между неподвижными объектами: деревьями, столбами или стенами зданий. В перерывах между выступлениями спортсмены проведут мастер-классы для всех желающих. Также на фестивале впервые за всю его историю гости смогут сыграть в панна-футбол. Это особый вид уличного футбола, когда игроки сражаются один на один. Поле расположится у центрального фонтана. Продолжительность каждого матча — три минуты. Турнир проведет профессиональный судья.

На площадке у скейт-парка пройдут соревнования по уличному баскетболу. А у ротонды на главной аллее парка — по брейк-дансу. В танцевальном баттле примут участие десять команд из Москвы, Мурома, Твери, Иванова, Липецка и других городов.

Молодежный фестиваль «Разноцветная Москва» пройдет в 11-й раз. Подробная программа мероприятия опубликована на сайте Московского дома национальностей.

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