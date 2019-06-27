Более 450 семей в СВАО заключили договоры на переселение по реновации

На северо-востоке Москвы по программе реновации в новостройки из старых домов уже переезжают 578 семей из районов Бабушкинский, Северное и Южное Медведково. Еще 451 семья заключила договоры на получение новых квартир с Департаментом городского имущества Москвы.

— В ближайшее время к нам придут еще десять семей, чтобы заключить договоры, — добавил глава ведомства Максим Гаман.

Как рассказал глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, сейчас в Северо-Восточном округе по программе реновации возводят 15 жилых домов. До конца года запустят еще пять проектов.

— Девять домов жилой площадью 70,3 тысячи квадратных метров мы ввели в эксплуатацию ранее, — сообщил Бочкарев. — Сейчас два жилых дома проектируются, проектирование еще по 18 объектам начнется до конца года.

Всего на северо-востоке Москвы утверждены 48 стартовых площадок для программы реновации, в которую попали 499 старых домов.

— С момента практического старта программы для нужд переселения в Северо-Восточном округе город передал восемь современных новостроек, — цитирует главу столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина агентство «Москва». — В них уже успешно переехали жители трех пятиэтажек, жители еще пяти домов переезжают как раз сейчас.

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