Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи
• 11:47 • 27 июня 2019
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Сергей Собянин пожелал успеха столичной молодежи
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter поздравил жителей столицы с Днем молодежи.
С Днем молодежи, самые талантливые, искренние и креативные! Дерзайте и делайте наш мир лучше, а любимую Москву - лучшей. pic.twitter.com/4aikANDhXy— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2019 г.
— Дерзайте и делайте наш мир лучше, а любимую Москву — лучшей, — написал Сергей Собянин.
День молодежи отмечается 27 июня. По всей Москве откроется 70 различных площадок.
Центральным местом празднования станет парк Горького, где состоятся творческие мастер-классы, соревнования в экстремальных видах спорта и кулинарии. Праздник завершится концертом хип-хоп- и рэп-исполнителей на главной сцене на Фонтанной площади.
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