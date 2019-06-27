Татьяна Шаршавицкая: Москве необходимо увеличивать количество гостиниц

Москве необходимо увеличивать количество гостиниц в городе, заявила 27 июня, в четверг, заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая. События, проводимые в российской столице, дают этому сектору прирост, в частности, прошедший год назад чемпионат мира по футболу.

— Чемпионат мира по футболу останется в душе каждого из нас, он дал возможность получить еще один повод для гордости за Москву, — отметила она. — Проведение мундиаля позволило изменить стереотипы о российской столице: что она небезопасна, что город далеко, а внутри него — дорого. Все эти мифы разбиты: работа правоохранительных органов была на высоте, Москва располагается в среднем в трех часах полета от европейских городов, а в кафе и ресторанах намного дешевле, чем на Западе.

По ее словам, туристы были преимущественно из дальнего зарубежья. Например, из Южной Америки приехало почти в семь раз больше людей, чем в обычный сезон. Вдвое больше было гостей из Северной Америки, Европа и Азия дали прирост гостей на 20 и 26 процентов соответственно.

— Всего Москву посетило 3,1 миллиона туристов, из них 1,9 миллиона — иностранцы, — добавила она.

Совокупный вклад в экономику превысил 100 миллиардов рублей от туристического потребления в период чемпионата мира по футболу. Средние траты гостей из дальнего зарубежья составили 45 тысяч рублей, из ближнего — 30, а из России — 20 тысяч рублей соответственно. Эти расходы не учитывают приобретение билетов на матчи.

— Гостиницы были загружены более чем на 90 процентов, — продолжила Татьяна Шаршавицкая. — Мы строим стратегию, как увеличить количество гостиниц в столице.

В то же время столичные отели могут воспользоваться льготами налога на имущество (речь идет об уменьшении налоговой базы на кадастровую стоимость в зависимости от номерного фонда и звездности гостиниц). Это станет еще одной преференцией для отельеров.

— Было решено продлить льготы на пять лет, — заявила она.

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