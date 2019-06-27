Анна Седокова призналась в многолетней борьбе с целлюлитом

Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальных сетях откровенно поделилась с подписчиками информацией о своих проблемах с фигурой. Она заявила, что после третьих родов на ее ногах появился «предательский целлюлит».

По словам Седоковой, для нее это признание равносильно признанию в алкоголизме. Кроме того, певица рассказала, как пару лет назад ее критиковал за внешний вид даже бывший муж. Из-за постоянного давления она начала стесняться себя. Седокова даже перестала носить мини! Хотя и призналась, что очень хочет. Однако, как перефразирует известную мудрость певица, что нас не убивает — нужно менять.

— Итак, я начала серьезно заниматься вопросом, и все как один специалисты заявили мне — это не жир, это вода. Ноги отекают, и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы еще больше не отекать. Менять полностью питание. Я очень горжусь собой, — пишет Седокова в Instagram.

Певица сообщила, что уже долгое время не ест хлеб и другие запрещенные продукты при похудении. Пельмени после водки, как подчеркивает звезда, не считаются.

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