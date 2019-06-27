Алексей Шапошников поздравил москвичей с Днем молодежи
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников от имени всех столичных парламентариев поздравил молодежь столицы с Днем молодежи.
— Это праздник молодости, смелости, красоты, — говорится в поздравлении Шапошникова. — Девушки и юноши, ваши энергия, оптимизм, мечты, искания, амбиции задают настроение всей стране.
В Москве, по словам главы Мосгордумы, созданы все условия, чтобы молодые люди могли раскрыть свои таланты, реализовать талант и проявить способности, стать личностью и достигнуть профессиональных высот.
— Наша столичная молодежь — самая прогрессивная и передовая, — подчеркнул Шапошников, добавив, что депутаты Мосгордумы высоко ценят активное участие молодых людей в жизни столицы. — Мы уверены, вы сохраните лучшие традиции и сделаете все для процветания столицы. За вами — школьниками, студентами, молодыми специалистами — будущее Москвы. Уже завтра историю нашего города будете писать вы.
Председатель Мосгордумы пожелал молодым москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых идей, свершений и побед.
— Дерзайте! — дал напутствие Алексей Шапошников. — И пусть ваши планы воплотятся в жизнь. Жизнь — это длинный, прекрасный, неповторимый путь, в котором найдется место для всего: учебы, работы, отдыха, дружбы и любви.
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