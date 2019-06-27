Пять вузов Москвы возглавили топ лучших университетов России по версии Forbes
Журнал Forbes представил рейтинг 100 лучших университетов России.
Первое место в списке занял Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, набравший 54,11 балла. Вторую позицию топа отдали МГИМО (52,24 балла). «Бронзу» взял Московский физико-технический институт (52,01 балла).
Четвертое и пятое места поделили Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (51,46 балла) и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (51,27 балла).
Следом идут Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве РФ. Подробный перечень представлен на сайте Forbes.
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