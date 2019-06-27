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Происшествия

Действовавшего в электричках отравителя задержали

Кирилл Николаев
• 12:40 • 27 июня 2019
Подозреваемый находится под стражей, сообщили на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
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Подозреваемый находится под стражей, сообщили на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину по подозрению в ограблении граждан, которые были доведены до потери сознания психотропными веществами.

По данным следствия, 9 февраля 2019 года в тамбуре вагона поезда Подсолнечная— Москва был обнаружен мужчина 1965 года рождения с признаками сильного алкогольного опьянения. Его доставили в больницу. Через два часа мужчина умер в реанимации.

После проведения медицинской экспертизы стало ясно, что причиной смерти явилось отравление клозапином. У мужчины произошел отек головного мозга. У пострадавшего не нашли ценностей и денежных средств. 

Правоохранительные органы обнаружили причастность к данному преступлению жителя Твери, который ранее был осужден за разбои и убийства. В ходе обысков полиция обнаружила предполагаемые вещи жертв. Подозреваемый находится под стражей, сообщили на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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