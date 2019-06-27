Алена Водонаева сообщила, когда официально разведется

Телезвезда Алена Водонаева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, что 26 мая они с мужем подали документы на развод.

Она уточнила, что в последнее время ей приходит много сообщений с просьбой рассказать – как жить после разрыва с любимым?

Водонаева подходит к решению этой проблемы философски. Она говорит, что мир состоит из закономерных цепочек, и нечего пенять на него, пока люди не научатся правильно обращаться с личной жизнью.

- Только мудрые и воспитанные люди считают ниже своего достоинства уходить со скандалом, оставляя после себя шлейф помоев и грязи, который вечно полоскается «подружками» и общими знакомыми, - пишет Водонаева в Instagram.

Она подчеркивает, что официально их с мужем, музыкантом по имени Алексей, разведут 30 июля. По словам Водонаевой, бывшие возлюбленные несмотря ни на что желают друг другу счастья.

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