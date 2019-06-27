Салтыкова прокомментировала слухи о беременности вторым ребенком

Недавно дочь российской певицы Ирины Салтыковой заявила, что ее 53-летней матери давно сделали предложение руки и сердца. В связи с этим начали появляться слухи о беременности звезды.

В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Салтыкова прокомментировала доводы фанатов.

— Конечно, сейчас я понимаю, что в молодости надо было еще рожать. Но все сегодняшние разговоры о моем интересном положении — глупости. Всему свое время. Я вообще не настолько глупая, как могу показаться. Сейчас жду уже внуков от дочки, — объяснила певица.

Дочь Салтыковой Алиса не так давно вернулась из Лондона. Там она училась на протяжении нескольких лет. В конце лета мать и дочь поедут в турне по городам России.

На сцене вместе с матерью появится и сама Алиса. Она будет исполнять большинство песен.

Салтыкова гордится своей дочерью и считает ее «крутой певицей». По словам мамы, Алиса сможет раскрутиться на Западе, а она будет ей в этом помогать. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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