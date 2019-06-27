Ученые рассказали о влиянии температурного режима на сон
Специалисты в области нейрофизиологии из Швейцарии провели ряд опытов, в ходе которых выяснили, что температурный режим может влиять на продолжительность фазы быстрого сна.
В качестве подопытных животных исследователи использовали мышей. Эксперимент начали с того, что у грызунов отключили нейроны меланин-концентрирующего гормона, которые отвечают за продолжительность фазы быстрого сна. При этом ученые продолжали наблюдать за тем, как их мозг реагирует на изменение температурного режима.
МСН-нейроны, как выяснилось, играют значительную роль в контроле длительности фазы быстрого сна именно в зависимости от температуры, передает журнал Current Biology. При их отключении, как показал эксперимент с мышами, колебаний не происходит.
Таким образом, проведенный эксперимент стал реальным доказательством гипотезы, предполагающей отсутствие контроля мозга за терморегуляцией тела во время сновидений.
Читайте также: Исследователи развеяли три мифа о здоровом сне