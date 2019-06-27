Россияне назвали главную черту идеального работодателя
Специалисты аналитического центра НАФИ выяснили, что для россиян является самой значимой характеристикой идеального работодателя.
70 процентов участников опроса, который проходил в 50 регионах страны, заявили, что зарплата сотрудников — главный критерий лучшего начальника. 65 процентов указали на важность хорошего социального пакета.
57 процентов респондентов уверены, что стабильность организации должна стоять на первом месте. 48 процентов граждан хотели бы видеть перспективы карьерного роста. 28 процентов ценят возможность обучаться, а еще 29 — возможность самореализовываться и развиваться.
28 процентов участников опроса утверждают, что идеального работодателя отличает благоприятная атмосфера внутри коллектива компании.
Меньше всего граждане обращают внимание на высоту социального статуса должности (15 процентов), крупный размер компании (12 процентов), уровень ответственности на посту (11 процентов) и развитие корпоративной культуры (10 процентов). Об этом пишет ТАСС.
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