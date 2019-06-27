Подмосковная прыгунья в воду стала серебряным призером первенства Европы
• 13:45 • 27 июня 2019
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Елизавета Кузина взяла серебро в дисциплине «прыжок с десятиметровой вышки»
Фото: Минспорт МО
Представительница Московской области Елизавета Кузина завоевала серебряную медаль первенства Европы по прыжкам в воду. Соревнования прошли в Казани, передает портал «Подмосковье сегодня».
Награду подмосковная спортсменка получила в дисциплине «Прыжок с десятиметровой вышки» среди юниоров. Первое место досталось россиянке Яне Сатиной.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что дисциплина «Прыжки в воду» пользуется популярностью в регионе, местные тренеры воспитали не одно поколение спортсменов, которые успешно выступают на российских и международных соревнованиях.
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