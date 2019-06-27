«Воскресшего» бандита Сергея Цапка задержали в Сочи

В Сочи сотрудники правопорядка задержали находившегося в федеральном розыске мужчину, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка. Об этом сообщил представитель прокуратуры Краснодарского края.

Задержанным оказался 32-летний Виталий Никифоров. Его схватили на территории Адлерского района Сочи.

Стоит отметить, что в отношении мужчины заведено несколько уголовных дел. Так, ему вменяют четыре кражи, в том числе квартирные, в Кореновском районе Кубани, а также хищение сотового телефона из «Газели» в станице Выселки.

В прокуратуре заявили, что в ближайшее время Кореновский районный суд решит вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Об этом пишет РИА Новости.

Любопытно, что первым толчком к расследованию дела стал видеоролик ДТП, снятый 4 июня. Некоторым жителям Краснодарского края показалось, что в ролике фигурирует мужчина, чрезвычайно похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка, который умер в СИЗО еще пять лет назад в 2014 году.

Видеоматериалы передали в прокуратуру, где вскоре сообщили о том, что похожим на Цапка мужчиной оказался Виталий Никифоров.

Напомним, что участники банды Цапков были арестованы после жестокого убийства 12 человек в 2010 году в станице Кущевская Краснодарского края.

Главарь группировки умер от инсульта. Он пытался оспорить вынесенный ему приговор в Верховном суде России, но скончался до вынесения решения.

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