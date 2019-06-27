Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Седова введут в эксплуатацию
Новый спортивный комплекс в районе Свиблово введут в эксплуатацию уже в июле. Он расположен по адресу: улица Седова, дом 12а, строение 1.
— Сейчас завершается монтаж оборудования в здании спортивного комплекса и благоустройство прилегающей территории, — рассказал глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
На первом этаже физкультурно-оздоровительного комплекса находятся борцовский зал для занятий дзюдо, буфет, медицинский блок и гардероб. На втором — тренажерный зал, раздевалки и методический кабинет. На третьем — судейские комнаты, массажный кабинет и административно-хозяйственные помещения. Также у спорткомплекса, сообщает агентство «Москва», будет собственная разминочная площадка.
— Всего до 2021 года введут в эксплуатацию 32 спортивных объекта общей площадью 226 тысяч квадратных метров, — добавил Бочкарев.
Общий объем выделенных из бюджета средств по Адресной программе на строительство и ввод в эксплуатацию запланированных спортивных объектов составляет 13 миллиардов рублей.
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