Захарова отреагировала на отказ Киева обсуждать с Москвой возврат моряков
МИД Украины не будет вести переговоры с Россией об освобождении моряков, задержанных за нарушение государственной границы РФ в Керченском проливе.
Спикер российского МИДа Мария Захарова сообщила о том, что украинское ведомство в принципе отказалось обсуждать предложение Москвы освободить удерживаемых граждан и вернуть корабли.
— История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось, — написала политик в своем микроблоге.
Она отметила, что предложение Москвы, направленное Киеву 25 июня, было в дипломатических нотах. Тем не менее МИД Украины отказался сотрудничать.
— То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах, — подчеркнула Захарова в Facebook.
Ранее Международный суд по морскому праву обязал Россию отпустить украинских моряков, арестованных в результате инцидента в Керченском проливе, когда в ноябре прошлого года украинские военные корабли нарушили российскую границу. С аналогичным требованием выступило и НАТО.
Читайте также: Захарова ответила на угрозы Украины о «гамбургских» санкциях из-за моряков