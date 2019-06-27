Не ошибись, выбирая...
• 14:45 • 27 июня 2019
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Социологи на днях заявили, что только 5 процентов россиян трудятся на работе, о которой мечтали в детстве
Фото: https://pixabay.com
Я из числа сумасшедших — прихожу на работу на два часа раньше. Каждый день. Из года в год.
Никто меня об этом не просит и никто мне за это не приплачивает (а жаль). Но я не в претензии. На работу как на праздник — это про меня: за всю жизнь ни разу (ну почти) не пожалел о выборе, сделанном еще в школе.
Но так повезло не всем. Да почти что никому: социологи на днях заявили, что только 5 процентов россиян трудятся на работе, о которой мечтали в детстве. Я знаю дипломированного актера, ставшего политологом, и авиационного инженера, ушедшего в медицину.
Бог знает, о чем они мечтали школьниками, но с выбором в итоге промахнулись. Но все равно снимаю перед ними шляпу: они никогда не останавливались и продолжали искать себя. И, наверное, нашли. Но на работу на два часа раньше не ходят. Точно знаю.
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