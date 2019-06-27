Сотрудники СК начали обыскивать салоны автодилера в Москве
Специалисты Следственного комитета начали проводить обыски в салонах автодилера «Рольф» в Москве. Аналогичные действия совершаются и в филиалах на территории Санкт-Петербурга.
Сотрудники СК пришли в дилерские центры в девять утра. При себе у них было постановление, которое в настоящее время изучают юристы.
Отмечается, что правоохранительные органы мешают операционной деятельности компании и блокируют доступ как к телефонам, так и к рабочим местам.
— Они вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне, — передает РИА Новости слова представителя «Рольфа».
Отмечается, что компания готова предоставить органам правопорядка любые имеющиеся сведения и документы. Автодилер — крупный налогоплательщик, за последние три года заплативший 23 миллиарда рублей.
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