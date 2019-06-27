Стали известны знаки зодиака, которым Ванга пророчила тяжелую судьбу
СМИ из России выяснили, людям под какими знаками зодиака болгарская ясновидящая предсказывала непростую судьбу со множеством трудностей.
Стало известно, что она называла три знака. Среди них — Весы. Как сказала Ванга, эти люди часто подчиняются окружению и слышат команды от других.
Среди «командиров» могут быть начальники на работе или даже семья. Это происходит потому, что Весами, по словам ясновидящей, легко манипулировать.
Для того чтобы исправить ситуацию, этим людям нужно учиться брать ответственность на себя и прислушиваться к интуиции.
Второй знак — Близнецы. Ванга считала, что они часто имеют много комплексов, им не хватает уверенности в себе. Также люди этого знака склонны к вредным привычкам.
Близнецам советуют быть спокойнее и стараться никому ничего не доказывать.
Третьими в списке Ванги стали Раки. Провидица видела их чересчур депрессивными и склонными тяжело переживать любую мелочь.
Им рекомендуется искать поддержку в настоящих друзьях и искреннем общении.
Специалисты считают, что знание своих слабостей поможет этим знакам зодиака избежать лишних трудностей в жизни, сообщает портал Top News.
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