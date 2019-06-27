Количество госпитализированных пассажиров Ан-24 возросло до девяти человек
Количество человек, госпитализированных после чрезвычайного происшествия с самолетом Ан-24 в Бурятии, возросло до девяти. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев на своей официальной странице в социальной сети.
Он отметил, что люди попали в больницы со следующими диагнозами: отравление продуктами горения, многочисленные ушибы, сильный стресс.
Среди госпитализированных есть четыре ребенка. Детям, доставленным в клиники, два года, 13, 16 и 17 лет.
— Поручением министра здравоохранения России Вероники Скворцовой их госпитализируют в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, — пишет Фишев в Facebook.
Напомним, что трагедия произошла после жесткой посадки самолета в Бурятии. В результате аварии погибли два человека.
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