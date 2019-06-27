До аэропорта под землей: желтую линию метро доведут до Внукова

— Андрей Юрьевич, какова перспектива продления желтой ветки метро?

— Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение продлить Солнцевский радиус до района Внуково, при этом будет построено два станционных комплекса — «Пыхтино» и «Внуково». Ими смогут пользоваться до 80–100 тысяч пассажиров ежедневно. Пока мы находимся на стадии выбора маршрута будущего отрезка Калининско-Солнцевской линии.

— Есть какие-то расчеты по срокам создания нового участка подземки?

— Завершить строительство объекта планируется в 2022 году. В настоящее время ведется работа по подготовке градостроительной документации.

— Где и как расположатся сами станции?

— Станция «Пыхтино» разместится в районе одноименной деревни, а «Внуково» — на территории паркингов аэропорта.

— То есть из подземки можно будет сразу попасть в терминал?

— Да, метро полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта для максимального комфорта авиапассажиров.

Рекорды метростроителей впечатляют

Менее года назад столичные метростроители ввели в эксплуатацию одновременно семь станций городской подземки. Московский метрополитен до того дня не знал таких рекордов. А ведь их могло и не быть.

Изначально строительство планировалось только до Солнцева. Однако, учитывая бурное развитие новых территорий, в 2013 году городские власти решили продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции «Рассказовка».

В строительстве столь протяженного участка метро принимала участие интернациональная команда специалистов. Здесь были задействованы компании из бывших союзных республик.

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Результат впечатляет: пассажиры, живущие далеко за МКАД, легко добираются до центра города. По пути они видят станции, не похожие друг на друга. Например, «Мичуринский проспект» — первая полуподземная станция Московского метрополитена. Дизайны станций «Новопеределкино» и «Солнцево» разработаны на основе проектов латвийского и российского архитектурных бюро. Варианты оформления рассматривали и отбирали сами москвичи.

Эта часть Калининско-Солнцевской линии соединена с шестью станциями Большого кольца. Менее чем за 50 минут пассажиры могут доехать от «Рассказовки» до «Савеловской».

Дом для поездов

Для обслуживания поездов нового участка Калининско-Солнцевской ветки метро построили и одновременно со станциями открыли электродепо «Солнцево».

Дом для поездов — так называют современное предприятие по обслуживанию подземных составов сами работники метро. Он может принимать до 40 поездов на ночной отстой. Ремонт в нем могут проходить одновременно десять составов.

Решение о его создании пришло вместе с идеей продлить Калининско-Солнцевскую линию до Новой Москвы.

Электродепо по праву считается одним из самых высокотехнологичных объектов в городе. Его оснащали самым современным оборудованием. В составе электродепо — цех, в котором можно изготавливать рельсы для столичного метро, а также компрессорная, тягово-понизительная подстанция, другие службы.

Специалисты применяют здесь дистанционные методы диагностики неисправностей. А еще новое электродепо стало местом работы для двух тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— К 2023 году Московский метрополитен пройдет большую эволюцию. Мы планируем построить все участки Большого кольца, продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внуково, а Люблинско-Дмитровскую — до поселка Северный. Откроется новая Коммунарская ветка с десятью станциями.

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