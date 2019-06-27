Драгоценный улов

Этот момент запечатлен на фото: рыбка угадывается в изогнутой черточке на фоне футболки. К 35 годам не такое уж достижение, скажете вы. Подождите делать выводы.

Был солнечный день, пологий берег реки и шелестящий камыш. Еще — бамбуковая удочка, крючок и наживка. Удить рыбу учил отец. Он много чему меня научил, но только однажды — закидывать удочку. Потом все не срасталось: нет времени, дела, работа.

Уже 12 лет, как не стало моего отца. И та рыбалка — одно из самых теплых воспоминаний. Не важно, что на крючок попался малек. Который, я надеюсь, поумнел после нашей встречи и вырос в какого-нибудь карпа. Сегодня — День рыбака. Вряд ли все вы, читатели, ловили рыбу с родителями.

Я точно знаю, что ваши родители будут рады слышать вас в любой день. Почему бы не позвонить им сейчас и не поздравить с праздником? А я отмечу День рыбака этим воспоминанием.

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