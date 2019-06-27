Госдума одобрила законопроект об освобождении студентов от налога на матпомощь
Депутаты Государственной думы России в четверг, 27 июня, приняли в первом чтении законопроект, освобождающий студентов от налога на доходы физических лиц с выплат материальной помощи.
Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, целью законопроекта является устранение несправедливости, когда выплачиваемая учебными заведениями студентам и аспирантам материальная помощь облагается налогом. Нововведение коснется в том числе ординаторов и ассистентов-стажеров.
Это же касается и выплат работодателей нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту. Инициативой предлагается освободить такую матпомощь от НДФЛ.
В случае принятия закон вступит в силу не ранее 1 января 2020 года, передает агентство городских новостей «Москва».
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