PR-директор Алибасова об отравлении «Кротом»: Это шоу с продолжением

С момента появления первого известия об отравлении Бари Алибасова большинство российских СМИ внимательно следили за сообщениями о состоянии шоумена. Зачастую эти сообщения противоречили друг другу и у многих читателей газет, зрителей телеканалов и даже экспертов возникали сомнения насчет правдивости истории, приключившейся с продюсером. «ВМ» напрямую спросила PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, не было ли отравление частью большой PR-кампании. Представитель Алибасова не поскупился на откровения.

— Скажите, история с участием Алибасова, заявлением об отравлении, поисками кота Чучи, появлением мошенника, лишением наследства сына и все прочее — просто шоу? Признайтесь, вы все это разработали как рекламную кампанию, которую благодарная публика успешно «съела»?

— Мы правда действовали по законам драматургии. «Подпитывать» СМИ надо постоянно. Пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами, понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят.

Горжанкин сказал, что «спектакль» нужен для поддержания популярности. По его мнению, в российском шоу-бизнесе наблюдается кризис, хотя об этом не принято говорить. Даже у крупных звезд проблемы с концертами. Собрать полный зал могут единицы уровня Григория Лепса или группы «Ленинград». В крупные города звезды эстрады приезжают ежедневно, спрос ниже, чем предложение. Сборы у артистов сегодня упали. PR-директор Алибасова считает, что в основе упомянутого кризиса много факторов. Но главная причина — у большинства деятелей искусства и культуры проблемы с PR и маркетингом.

— У них нет даже собственного сайта. Есть телефон представителя в соцсети, и эти угасающие звезды пассивно ждут: вдруг кто-то позвонит, пригласит на съемки, закажет концерт, попросит дать интервью, — подчеркнул Горжанкин. — А такое бывает редко. Пассивная позиция ведет к потере спроса, рейтинга и финансов. У нас — активная позиция. Каждое событие можно «продать». Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они ждут, и не считаем это зазорным.

В качестве примера успешной манипуляции представитель Алибасова привел историю Евгения Петросяна.

— Некоторые потерявшие популярность звезды были вынуждены и, главное, сумели «реанимироваться». Про Петросяна забыли, перестали писать, и вдруг неожиданно — скандал с разводом, с молодой помощницей, дележом имущества! Петросян молодец, он восстановил позиции, о нем пишут, он снова заметная медиафигура. Более того, он интегрировался в Instagram. Он «вернулся к жизни». Об этом мечтают все звезды! Это образец того, как можно использовать события личной жизни, даже неприятные, как рекламу. Главное — держать после этого «уровень», подпитывать интерес публики, — отметил Горжанкин.

Он добавил, что очень многое зависит от медиаперсоны, важен сам «объект». Бари Алибасов, по его словам, эпатажен, это человек-скандал. Он может выдать публике все — до основания своей жизни. И это просто надо уметь грамотно использовать.

— Так у нас возник «затяжной сериал». Плюс важный момент: Алибасов — опытный и мудрый человек, он способен доверить принятие решений по ходу PR-кампании специалистам. Многие медийные лица на это не способны, требуют согласовывать каждый шаг, боятся всего, нерешительны, тянут время, когда необходимо нарастить темп. В результате они проигрывают. С Алибасовым можно делать практически все. Поэтому наша история не закончится. Это шоу с продолжением, — сказал PR-директор.

Современные СМИ Горжанкин назвал частью шоу-бизнеса, а Интернет сравнил с театром, в котором выступают политики, актеры и музыканты:

— Кто-то злодей, подонок, кто-то секс-символ, кто-то добрый человек. Есть «Петрушка», есть «Пьеро» и так далее. У каждого своя роль. Это — реалити-шоу. Жизнь вышедшего «на сцену» со всеми своими тайнами и подробностями превращается в товар, который продается. Мы это делаем хорошо.

Однако, несмотря на все вышесказанное, Горжанкин подчеркнул, что ни у одного человека нет доказательств того, что сообщения от представителей Алибасова — выдумка. PR-директор отверг подобные обвинения. Он сослался на то, что информацию они дают аргументированно. Например, опубликовали на днях документ из НИИ имени Склифосовского, где Бари Каримович лечился.

Читайте также: Медики обнаружили в организме Алибасова психотропные вещества