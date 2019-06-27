Сергей Собянин рассказал о создании нового пешеходного пространства в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время реконструкции Патриаршего моста в городе сделают новое пешеходное пространство.
О планах, связанных с благоустройством в центре столицы, глава города рассказал на странице в Twitter.
— Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде, — говорится в публикации Сергея Собянина.
Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными. Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде. pic.twitter.com/hEAnuAScIq— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2019 г.
В посте мэра Москвы показаны архитектурные концепции пространства между Берсеневской и Якиманской набережными.
Читайте также: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве улиц на Китай-городе