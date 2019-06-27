Гороскоп: чего ждать знакам зодиака в июле

Овен

Овны в первой половине месяца будут склонны к апатии и депрессии. Навязчивое ощущение себя чужим в привычном кругу людей заставит думать, что вас не понимают. Негативные аспекты небесных тел способны ввергнуть вас в уныние и вызывать агрессию. Старайтесь сохранять спокойствие, избегайте конфликтов. С 18 июля ситуация улучшится, общение будет складываться проще, и вы сможете все уладить.

Телец

Несмотря на текущую стабильность, первая половина июля для Тельцов может оказаться негативной в рабочей сфере. Виной тому повышенная эмоциональность. Вплоть до двадцатых чисел воздержитесь от серьезных решений, особенно касающихся работы. Также постарайтесь избегать выяснения отношений с близкими. К 20-м числам эмоции улягутся, и вы сможете спокойно вести диалог.

Близнецы

Вплоть до 18 июля Близнецы будут подвержены соблазнам. Но вместе с тем велик риск сделать неверный шаг. Вам стоит полностью довериться собственной интуиции и поступать так, как подсказывает внутренний голос. Есть высокая вероятность завести новые знакомства и даже влюбиться, но не теряйте голову — вас могут использовать. Ближе к третьей декаде наступит благоприятный период — вы будете более трезво смотреть на вещи и сможете построить правильную модель отношений с окружающими.

Рак

У Раков июль обещает быть насыщенным и активным месяцем. Приготовьтесь к поездкам или командировкам. Наверняка предстоят встречи, переговоры о дальнейшем развитии того или иного дела. Вполне вероятны изменения, связанные с карьерой. Первые три недели июля будьте крайне внимательны и осторожны, избегайте контактов с теми, кому не доверяете. Конец месяца посвятите отдыху и семье.

Лев

Львам июль обещает успех в профессиональной деятельности, увеличение доходов и помощь в достижении поставленных целей. До 18-го числа вам стоит выполнить все данные обещания и исполнить обязательства, чтобы не двигаться вперед с грузом старых долгов. К 20-м числам наступит время активности — вам удастся ускорить развитие новых проектов. Обратите внимание на «случайные» события в этот период. Приятные сюрпризы откроют перспективы для материального благополучия.

Дева

Девам в июле стоит занять позицию наблюдателя. С начала месяца и до 18-го числа ожидается негативный период. Не стоит начинать какие-то дела и даже делиться своими планами. Нетерпеливость и постоянное ожидание «подходящего момента» может подтолкнуть вас к опрометчивым поступкам и суете. Успокойтесь и просто наблюдайте за развитием событий, попутно продумывая свои шаги на пути к желаемому. После 18-го июля начинайте реализовывать задуманное.

Весы

Начало июля принесет Весам события, которые заставят пересмотреть собственное мировоззрение. До 18-го числа вы рискуете быть втянутыми в сомнительные дела. Прежде чем совершать какой-то шаг, посоветуйтесь с теми, кому доверяете, иначе придется нести ответственность. Не усложняйте себе жизнь. Третья декада месяца принесет возможности для установления доверительных отношений на работе. Это позволит вам реализовать собственные идеи.

Скорпион

С начала месяца и до 18-го июля у Скорпионов ожидается весьма бурный период постоянной активности. Круговорот поездок, спешки, суеты будет держать вас в стрессе и напряжении. А это может стать причиной ссор и конфликтов. Вам стоит быть аккуратнее со словами и действиями, чтобы никому не навредить и ничего не испортить. Ближе к третьей декаде месяца суета уляжется. Стоит взять паузу. Доверьтесь ходу случайных событий. Спонтанные решения тоже способны улучшить вашу жизнь.

Стрелец

Стрельцам в июле не стоит ожидать огромного успеха, несмотря на довольно благоприятную текущую обстановку. До 18 июля включительно следует осторожно вести дела и переговоры, идти на компромиссы. Не время упрямо гнуть свою линию. Иначе вы столкнетесь с кучей преград или вообще все разрушите. Начиная с 19-го числа все негативные аспекты ослабнут, препятствия исчезнут, ваши планы начнут динамично реализовываться. К тому же самое время для семейного отдыха и развлечений.

Козерог

Козероги до 18 июля буквально выпадут в осадок. Грядет довольно сложный период, когда не будет ни сил, ни желания что-то делать. Может возникнуть желание уволиться или оставить бизнес. Но не стоит принимать такие решения до 18 июля. Сделайте передышку, отложите новые проекты. В третьей декаде июля ситуация стабилизируется, и вы наполнитесь прежней энергией и решительностью. Обратите внимание на свои расходы — вероятны лишние траты и финансовые потери.

Водолей

Для большинства Водолеев июль будет ознаменован кучей навалившихся дел, которые придется разгребать в одиночку. Постарайтесь снизить уровень стресса, иначе это скажется на вашем здоровье и вызовет массу ненужных проблем. В то же время вам откроются новые возможности для развития и карьерного роста. Однако вплоть до 19 июля лишь присматривайтесь, анализируйте. Перспективы пока еще весьма туманны. Не доверяйте им. Третья декада месяца — более благоприятное время — тогда можно будет переходить к активным действиям.

Рыбы

Для Рыб июль — довольно непростой месяц, поскольку, несмотря на существующее благополучие и стабильность, вам придется терпеливо и монотонно трудиться, чтобы удержать все на прежнем уровне. До 18 июля вполне вероятны ссоры и разногласия с коллегами. Вам предстоит подстраиваться под чужое мнение и корректировать свою точку зрения, чтобы ничего не разрушить. Третья декада месяца благоприятна для профессиональной деятельности. В это время вероятны новые финансовые поступления и позитивные перемены.

Планеты говорят

Июль станет еще одним сложным месяцем лета. Во-первых, 2-го числа Солнце и Луна встретятся в новолунии, рядом с которым будет стоять Северный лунный узел с затмением. Во-вторых, Меркурий перейдет из Рака во Льва — это принесет очень разные по эмоциональной тональности события.

Знаки, которые обычно проявляют консерватизм, — Девы, Козероги — почувствуют новый виток в жизни и решат что-то изменить, но не резкими рывками, а постепенно. В эти же четыре недели Уран и Солнце будут помогать всем знакам воплощать свои идеи и мечты, как в личной жизни, так и в построении карьеры.

Львам, Овнам и Стрельцам окажет мощную поддержку Марс — несгибаемая воля к победе и уверенность в своей правоте будут всегда с вами. А Солнце поможет видеть во всем положительные моменты. Близнецы, Водолеи, Весы смогут всецело положиться на Венеру.

Так же как Козерогам, Девам и Тельцам, она поможет избежать любых конфликтов в личной жизни и социальных отношениях, даже укрепить их и открыть для себя новые возможности для коммуникации. Ракам, Скорпионам и Рыбам окажет поддержку Луна. У вас обострится интуиция, вы будете предвидеть проблемы и избегать их и использовать возникающие возможности наилучшим образом.

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