«Пора замуж»: Лобода намекнула на свадьбу
Российская певица Светлана Лобода выставила новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
— Едем с Евулей на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато! — написала Лобода под своим фото с дочерью Евой.
Под надписью она оставила загадочный хештег «пора замуж».
Поклонники знаменитости тут же активизировались в комментариях под фото. Многих из них заинтересовала именно эта интригующая подпись. Некоторые заподозрили, что певица собирается выходить замуж.
— Заинтриговали так заинтриговали. Хорошего дня, — написала goddessv3tlanaa.
— Жениться едешь? — поинтересовался roman_muravev17.
— Светлана, искренне желаю вам счастливого замужества. Восхищаюсь вашим талантом и трудолюбием, — самостоятельно «поженила» певицу _tatiana_kaliningrad.
Но другая половина комментаторов решила, что выходит замуж не Светлана Лобода, а ее сестра.
— Совет да любовь вашей сестренке. Ждем вашу свадьбу — поздравила kleopatra86.
— Берите пример с сестры, — посоветовала svetaxsoul.
Сама певица не стала отвечать на комментарии интересующихся ее личной жизнью поклонников и оставила в тайне истинного «виновника» хештега, сообщает издание «7дней».
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