Эксперт рассказал о выгоде отдыха в Крыму
Отдых в Крыму обойдется россиянам дешевле, чем заграничные курорты. Такое заявление сделал председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко опроверг информацию о росте цен на отдых в Крыму. Он оценил стоимость недельного отдыха с авиаперелетом и размещением для самостоятельных путешественников в 39 тысяч рублей.
Эксперт Дмитрий Давыденко отмечает: отдых в Крыму обойдется дешевле, так как нет разницы в курсах валют. На европейских курортах приходится обменивать рубли на евро или местную валюту, объем трат при этом возрастает, передает rueconomics.ru.
Кроме того, россияне могут добраться до Крыма на автомобиле или автобусе и сэкономить на авиабилетах.
— В 2020 году появятся и железнодорожные рейсы из разных регионов России в Крым, что еще сильнее удешевит отдых. Потому варианты крымских курортов всегда финансово более предпочтительны для россиян, — заявил Давыденко в комментарии ФБА «Экономика Сегодня».
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