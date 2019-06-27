Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову
Московский Басманный суд продлил арест экс-сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля и кузена Руслану еще на три месяца.
Ходатайство следствия было удовлетворено, передает РИА Новости.
Адвокат кузена Арашукова во время судебного заседания заявил, что за пять месяцев с его подзащитным не проведено ни одного следственного действия. По мнению защиты, такое игнорирование подсудимого может быть воспринято как разновидность психологического воздействия.
Сам Рауф Арашуков заявил, что знает людей, «заказавших это уголовное дело». Все обвинения бывший сенатор по-прежнему категорически отвергает.
Арашуков был задержан в январе 2019 года непосредственно в зале заседаний Совета Федераций. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей. В тот же день сенатора доставили в Басманный суд Москвы.
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