Как скоротать вечерок. Литературные новинки этого месяца

Анна Козлова «Рюрик»

Однажды 16-летняя Марта вылезла в окно своей комнаты в школе-интернате, вышла на шоссе и начала голосовать. Ее подобрал мотоциклист. Так началась история одного бегства к себе...

Марта заблудилась, а ее тем временем ищет вся страна. Две недели на грани жизни и смерти в лесу, которые изменили не только ее жизнь, но и жизни тех, кто оказывался с ней рядом: мотоциклиста, подобравшего ее; журналистки, ведущей расследование; деревенского охотника, отправившегося на ее поиски...

А почему Рюрик? Так зовут попугая девочки. Сыгравшего самую важную роль во всей этой истории. Это наша с вами жизнь во всех ее трагических и комических проявлениях, с сумасшедшим ритмом, в котором просто не останется времени остановиться и оглянуться вокруг. Но иногда это просто необходимо.

Эрик де Кермель «Хозяйка книжной лавки на площади Трав»

Главная героиня, учительница Натали, решила бросить все и уехать в маленький городок Юзес, чтобы стать хозяйкой книжной лавки на площади Трав. И все в ее жизни неожиданно меняется. Она понимает, что многим из ее покупателей, а в скором времени и друзьям, нужна помощь.

И Натали помогает им как может — советами 17-летней Хлое она подсказывает, как уйти из-под опеки властной матери; юному Бастьену помогает встретиться и помириться с тяжело больным отцом, почтальону Артуру, вчерашнему школьнику с актерским талантом, — поверить в свои способности. Каждый раз она советует своим подопечным прочитать книги, которые подскажут им, что делать.

А затем и они помогают Натали в трудную минуту. Эта книга о любви и понимании, которых всем нам так часто не хватает.

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